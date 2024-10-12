США ввели санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана
Киев • УНН
США ввели санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на ракетную атаку против Израиля. Ограничения касаются 16 организаций и 23 судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью.
Министерство финансов США ввело новые отраслевые санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на массированную ракетную атаку против Израиля. Об этом сообщил Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет УНН.
США расширяют санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на атаку Ирана против Израиля 1 октября, его второго нападения на Израиль в этом году
Детали
Ограничения вводятся против десяти организаций, а также 17 судов из-за участия в операциях Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), против которой уже действуют санкции США.
Также Государственный департамент США вводит ограничения против шести организаций и шести судов за участие в операциях по купле-продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из Ирана.
В общем, эти действия направлены против значительной части теневого флота танкеров и незаконных операторов, которые перевозят нефть иранского режима на экспорт,
Иран угрожает ударом по энергетической инфраструктуре Израиля4 октября 2024, 17:47 • 18448 просмотров