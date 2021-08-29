США за минулу добу евакуювали з Афганістану близько 2 тис. чоловік

Після встановлення влади “Талібану” в Афганістані в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. Вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула стався теракт, влаштований терористом-смертником. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули щонайменше 200 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. “Талібан” засудив напад.

29 серпня президент США Джозеф Байден заявив, що в Афганістані протягом найближчих 24−36 годин може відбутись новий теракт.