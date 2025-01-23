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Адміністрація Трампа, ймовірно, вимагатиме зниження призовного віку до 18 років в обмін на постачання зброї Україні - ЗМІ

Адміністрація Трампа, ймовірно, вимагатиме зниження призовного віку до 18 років в обмін на постачання зброї Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28513 перегляди

The Times: адміністрація США розглядає вимогу знизити призовний вік в Україні до 18 років в обмін на нові поставки зброї. План передбачає також посилення санкцій проти рф.

Президент США Дональд Трамп, щоб закінчити війну, використовуватиме "батіг і пряник" і для України та рф.

Про це пише The Times, передає УНН.

Адміністрація президента США може вимагати зниження призовного віку до 18 років в обмін на постачання озброєння. Як пише британське видання, президент США Дональд Трамп планує використовувати "батіг і пряник" з обох сторін у російсько-українській війні. 

Щодо росії, йдеться про вторинні санкції проти країн, які торгують з рф. Це зачіпає зокрема Індію і Китай. Також може втілюватись у дійсність крок США спрямований на те, щоб зруйнувати доходи росії від експорту енергоносіїв. Видання зазначає, що при здійсненні вищепереліченого, тим не менш, масштаби вразливості рф поки неясні.

Щодо України:

Трамп може розширити нові поставки зброї Києву, однак в обмін на це США, найімовірніше, вимагатимуть зниження до 18 років призовного віку чоловіків.

Нагадаємо

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликала Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну до закінчення війни при вирішенні питання бронювання. "Хаби єдності" допомагатимуть з документами та працевлаштуванням.

рф заманює строковиків від 18 років на контракт для "латання дірок" на фронті - ЦПД РНБО23.01.25, 09:30 • 26150 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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