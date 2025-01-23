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рф заманює строковиків від 18 років на контракт для "латання дірок" на фронті - ЦПД РНБО

рф заманює строковиків від 18 років на контракт для "латання дірок" на фронті - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 26150 перегляди

В російській армії командирів змушують переконувати строковиків підписувати контракти для участі в бойових діях. Новобранців відправляють на фронт одразу після підписання, не попереджаючи про швидке залучення до боїв.

В армії рф активно спонукають строковиків від 18 років підписувати контракти для участі в бойових діях через втрати та зниження кількості добровольців-контрактників зі зростання їх вікової категорії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у четвер, пише УНН.

Деталі

"Через зниження кількості добровольців-контрактників і зростання їх вікової категорії, а також втрати, в армії росії зараз іде активне заохочення строковиків від 18 років укладати контракти з подальшою відправкою до зони бойових дій. Фактично стоїть задача перед командирами забезпечити перехід молодих строковиків на контракт", - написав Коваленко.

Зі слів керівника ЦПД, "таких кидають в бій у перші ж тижні після підписання контракту, але про таку швидку участь у боях не попереджають, обіцяючи тільки гроші".

"російським матерям варто задуматися над тим, як їх психологічно юними "отпрысками" латають дірки на фронті у так званій "сво", - зауважив Коваленко.

рф демонструє, що готова воювати протягом всього 2025 року - керівник ЦПД16.01.25, 17:55 • 33720 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України

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