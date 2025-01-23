рф заманює строковиків від 18 років на контракт для "латання дірок" на фронті - ЦПД РНБО

В армії рф активно спонукають строковиків від 18 років підписувати контракти для участі в бойових діях через втрати та зниження кількості добровольців-контрактників зі зростання їх вікової категорії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у четвер, пише УНН.

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"Через зниження кількості добровольців-контрактників і зростання їх вікової категорії, а також втрати, в армії росії зараз іде активне заохочення строковиків від 18 років укладати контракти з подальшою відправкою до зони бойових дій. Фактично стоїть задача перед командирами забезпечити перехід молодих строковиків на контракт", - написав Коваленко.

Зі слів керівника ЦПД, "таких кидають в бій у перші ж тижні після підписання контракту, але про таку швидку участь у боях не попереджають, обіцяючи тільки гроші".

"російським матерям варто задуматися над тим, як їх психологічно юними "отпрысками" латають дірки на фронті у так званій "сво", - зауважив Коваленко.

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