рф заманивает срочников от 18 лет на контракт для «латания дыр» на фронте - ЦПД СНБО

В армии рф активно побуждают срочников от 18 лет подписывать контракты для участия в боевых действиях из-за потерь и снижения количества добровольцев-контрактников с ростом их возрастной категории, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в четверг, пишет УНН.

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«Из-за снижения количества добровольцев-контрактников и роста их возрастной категории, а также потери, в армии россии сейчас идет активное поощрение срочников от 18 лет заключать контракты с последующей отправкой в зону боевых действий. Фактически стоит задача перед командирами обеспечить переход молодых срочников на контракт», - написал Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, «таких бросают в бой в первые же недели после подписания контракта, но о таком скором участии в боях не предупреждают, обещая только деньги».

«российским матерям стоит задуматься над тем, как их психологически юными «отпрысками» латают дыры на фронте в так называемой «сво», - отметил Коваленко.

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