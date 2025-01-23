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Администрация Трампа, вероятно, потребует снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки оружия Украине - СМИ

Администрация Трампа, вероятно, потребует снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки оружия Украине - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

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The Times: администрация США рассматривает требование снизить призывной возраст в Украине до 18 лет в обмен на новые поставки оружия. План предусматривает также ужесточение санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп, чтобы закончить войну, будет использовать "кнут и пряник" и для Украины и РФ.

Об этом пишет The Times, передает УНН.

Администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения. Как пишет британское издание, президент США Дональд Трамп планирует использовать "кнут и пряник" с обеих сторон в российско-украинской войне. 

Что касается России, речь идет о вторичных санкциях против стран, которые торгуют с РФ. Это затрагивает в частности Индию и Китай. Также может воплотиться в действительность шаг США, направленный на то, чтобы обрушить доходы России от экспорта энергоносителей. Издание отмечает, что при осуществлении вышеперечисленного, тем не менее, масштабы уязвимости рф пока неясны.

Что касается Украины:

Трамп может расширить новые поставки оружия Киеву, однако в обмен на это США, скорее всего, потребуют снижения до 18 лет призывного возраста мужчин.

Напомним,

Администрация действующего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил.

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до окончания войны при решении вопроса бронированияя. "Хабы единства" будут помогать с документами и трудоустройством.

рф заманивает срочников от 18 лет на контракт для "латания дыр" на фронте - ЦПД СНБО23.01.25, 09:30 • 13857 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
donald-trampДональд Трамп
indiyaИндия
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
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