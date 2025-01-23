Администрация Трампа, вероятно, потребует снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки оружия Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп, чтобы закончить войну, будет использовать "кнут и пряник" и для Украины и РФ.

Об этом пишет The Times, передает УНН.

Администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения. Как пишет британское издание, президент США Дональд Трамп планирует использовать "кнут и пряник" с обеих сторон в российско-украинской войне.

Что касается России, речь идет о вторичных санкциях против стран, которые торгуют с РФ. Это затрагивает в частности Индию и Китай. Также может воплотиться в действительность шаг США, направленный на то, чтобы обрушить доходы России от экспорта энергоносителей. Издание отмечает, что при осуществлении вышеперечисленного, тем не менее, масштабы уязвимости рф пока неясны.

Что касается Украины:

Трамп может расширить новые поставки оружия Киеву, однако в обмен на это США, скорее всего, потребуют снижения до 18 лет призывного возраста мужчин.

Напомним,

Администрация действующего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил.

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до окончания войны при решении вопроса бронированияя. "Хабы единства" будут помогать с документами и трудоустройством.

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