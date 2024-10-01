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США виділили 6,9 млрд доларів на виробництво бомб для України, Японії та Болгарії

США виділили 6,9 млрд доларів на виробництво бомб для України, Японії та Болгарії

Київ • УНН

 • 118776 перегляди

Пентагон виділив 6,9 млрд доларів компанії Boeing на виробництво бомб малого діаметра. Зброю передадуть Україні, Японії та Болгарії до кінця 2035 року.

Міністерство оборони США виділило 6,9 млрд доларів на виробництво бомб малого діаметра. Їх передадуть Україні, Японії та Болгарії. Про це повідомляє міністерство оборони США, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що  Сполучені Штати виділили  Майже 7 мільярдів доларів для компанії Boeing, що виробляє авіабомби малого калібру.

Цей контракт передбачає виробництво та поставку бомб малого діаметра за лотами 20-29, а також гарантоване мінімальне присудження за лот 20,

- йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі, а закінчаться до 31 грудня 2035 року. Цей контракт передбачає іноземні військові продажі Японії, Болгарії та Україні.

Україна не потребує дозволу США для ударів вглиб росії, вони можуть бити зброєю власного виробництва - Держдеп01.10.24, 06:06 • 117843 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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