США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии
Киев • УНН
Пентагон выделил 6,9 млрд долларов компании Boeing на производство бомб малого диаметра. Оружие передадут Украине, Японии и Болгарии до конца 2035 года.
Министерство обороны США выделило 6,9 млрд долларов на производство бомб малого диаметра. Их передадут Украине, Японии и Болгарии. Об этом сообщает министерство обороны США, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Соединенные Штаты выделили почти 7 миллиардов долларов для компании Boeing, производящей авиабомбы малого калибра.
Этот контракт предусматривает производство и поставку бомб малого диаметра по лотам 20-29, а также гарантированное минимальное присуждение по лоту 20,
Подчеркивается, что работы будут выполняться в Сент-Луисе, а закончатся до 31 декабря 2035 года. Этот контракт предусматривает иностранные военные продажи Японии, Болгарии и Украине.
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