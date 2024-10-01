США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

Министерство обороны США выделило 6,9 млрд долларов на производство бомб малого диаметра. Их передадут Украине, Японии и Болгарии. Об этом сообщает министерство обороны США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты выделили почти 7 миллиардов долларов для компании Boeing, производящей авиабомбы малого калибра.

Этот контракт предусматривает производство и поставку бомб малого диаметра по лотам 20-29, а также гарантированное минимальное присуждение по лоту 20, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работы будут выполняться в Сент-Луисе, а закончатся до 31 декабря 2035 года. Этот контракт предусматривает иностранные военные продажи Японии, Болгарии и Украине.

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