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США та ЄС знизять залежність від росії щодо ядерних матеріалів

США та ЄС знизять залежність від росії щодо ядерних матеріалів

Київ • УНН

 • 926136 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сполучені Штати та Європейський Союз намітили програму зі зниження своєї залежності від росії щодо ядерних матеріалів та диверсифікації постачання ядерного палива, пише УНН.

Деталі

Енергетична рада ЄС-США заявила, що має намір «активізувати співпрацю для зниження залежності від росії щодо ядерних матеріалів та послуг паливного циклу» і що вона підтримує зусилля країн-членів ЄС щодо диверсифікації своїх постачань ядерного палива.

ЄС і США також домовилися про спільну організацію форуму високого рівня з малих модульних реакторів (ММР) наприкінці цього року. Форум буде присвячений трансатлантичній співпраці в галузі ММР та інших перспективних ядерних реакторів.

ЄС та США підтвердили свою відданість координуванню заходів у відповідь для підтримки стабільності світових енергетичних ринків, підвищення енергетичної безпеки та диверсифікації енергопостачання.

«Прискорення енергетичного переходу, зниження залежності від викопного палива та скорочення споживання енергії є ключем до зміцнення енергетичної безпеки та протидії спробам використовувати енергію як зброю», — йдеться у заяві.

Контекст

Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина мають реактори, побудовані за російським проектом, які повністю залежали від імпорту російського ядерного палива у травні минулого року, коли ЄС вирішив швидко відмовитися від російського викопного палива.

Минулого тижня чеська енергетична компанія Cez підписала угоду з американською компанією Westinghouse Electric про постачання палива ВВЕР-440 на електростанцію Дуковани з 2024 протягом семи років. Це замінить паливо, яке поставляє російська державна атомна компанія «Росатом».

Угода була укладена після того, як шведська комунальна компанія Vattenfall підписала торік угоду з Westinghouse про постачання шведських реакторів з 2024 року після того, як вона припинила купувати російське паливо у зв'язку з війною.

Французькі атомні компанії продовжують підтримувати тісні зв'язки зі своїми російськими партнерами.

Крім постачання твелів, послуги включають утилізацію радіоактивних відходів.

ЄС вже значно скоротив свою залежність від російського викопного палива після початку війни у лютому 2022 року за рахунок імпорту ЗПГ із США. США стали основним постачальником ЗПГ до ЄС у 2022 році з обсягом поставок 56,4 млрд. кубометрів, що на 34 млрд. кубометрів більше, ніж у 2021 році.

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