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США и ЕС снизят зависимость от россии в отношении ядерных материалов

США и ЕС снизят зависимость от россии в отношении ядерных материалов

Киев • УНН

 • 926133 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Соединенные Штаты и Европейский Союз наметили программу по снижению своей зависимости от россии в отношении ядерных материалов и диверсификации поставок ядерного топлива, пишет УНН.

Детали

Энергетический совет ЕС-США заявил, что намерен «активизировать сотрудничество для снижения зависимости от россии в отношении ядерных материалов и услуг топливного цикла» и что он поддерживает усилия стран-членов ЕС по диверсификации своих поставок ядерного топлива.

ЕС и США также договорились о совместной организации форума высокого уровня по малым модульным реакторам (ММР) в конце этого года. Форум будет посвящен трансатлантическому сотрудничеству в области ММР и других перспективных ядерных реакторов.

ЕС и США подтвердили свою приверженность координированию ответных мер для поддержания стабильности мировых энергетических рынков, повышения энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.

«Ускорение энергетического перехода, снижение зависимости от ископаемого топлива и сокращение потребления энергии является ключом к укреплению энергетической безопасности и противодействию попыткам использовать энергию в качестве оружия», — говорится в заявлении.

Контекст

Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия имеют реакторы, построенные по российскому проекту, которые полностью зависели от импорта российского ядерного топлива в мае прошлого года, когда ЕС решил быстро отказаться от российского ископаемого топлива.

На прошлой неделе чешская энергетическая компания Cez подписала соглашение с американской компанией Westinghouse Electric о поставках топлива ВВЭР-440 на электростанцию Дукованы с 2024 года в течение семи лет. Это заменит топливо, которое поставляет российская государственная атомная компания «Росатом».

Сделка была заключена после того, как шведская коммунальная компания Vattenfall подписала в прошлом году соглашение с Westinghouse о поставках шведских реакторов с 2024 года после того, как она прекратила покупать российское топливо в связи с войной.

Французские атомные компании продолжают поддерживать тесные связи со своими российскими партнерами.

Помимо поставки твэлов, услуги включают утилизацию радиоактивных отходов.

ЕС уже значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива после начала войны в феврале 2022 года за счет импорта СПГ из США. США стали основным поставщиком СПГ в ЕС в 2022 году с объемом поставок 56,4 млрд. кубометров, что на 34 млрд. кубометров больше, чем в 2021 году.

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