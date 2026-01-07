США розробили триетапний план для Венесуели - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про триетапний план для Венесуели, що включає стабілізацію, відновлення та перехідний період.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США має триетапний план для Венесуели, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За словами Рубіо, план розпочнеться зі стабілізації Венесуели, контролю за її відновленням і, нарешті, перехідного періоду.
Він також сказав, що США перебувають у процесі виконання угоди щодо закупівлі 30-50 мільйонів барелів нафти у Венесуели.
Нагадаємо
США захопили танкер під російським прапором, пов'язаний з Венесуелою, після того, як захопили ще один танкер, також пов'язаний з цією південноамериканською країною.
Танкер під санкціями, який знаходиться під російським прапором, спочатку відомий як "Белла 1", а тепер "Маринера", який зараз перебуває під контролем США, підтвердило Європейське командування США.
Інше судно було захоплене у Карибському морі.