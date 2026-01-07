$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 3864 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 7130 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 7704 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 12303 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 17341 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 23631 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 23197 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 23959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18392 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17313 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
США розробили триетапний план для Венесуели - Рубіо

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про триетапний план для Венесуели, що включає стабілізацію, відновлення та перехідний період.

США розробили триетапний план для Венесуели - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США має триетапний план для Венесуели, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За словами Рубіо, план розпочнеться зі стабілізації Венесуели, контролю за її відновленням і, нарешті, перехідного періоду.

Він також сказав, що США перебувають у процесі виконання угоди щодо закупівлі 30-50 мільйонів барелів нафти у Венесуели.

Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім07.01.26, 19:29 • 734 перегляди

Нагадаємо

США захопили танкер під російським прапором, пов'язаний з Венесуелою, після того, як захопили ще один танкер, також пов'язаний з цією південноамериканською країною.

Танкер під санкціями, який знаходиться під російським прапором, спочатку відомий як "Белла 1", а тепер "Маринера", який зараз перебуває під контролем США, підтвердило Європейське командування США.

Інше судно було захоплене у Карибському морі.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Марко Рубіо
Венесуела
Сполучені Штати Америки