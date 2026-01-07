США разработали трехэтапный план для Венесуэлы - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о трехэтапном плане для Венесуэлы, включающем стабилизацию, восстановление и переходный период.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть трехэтапный план для Венесуэлы, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По словам Рубио, план начнется со стабилизации Венесуэлы, контроля за ее восстановлением и, наконец, переходного периода.
Он также сказал, что США находятся в процессе выполнения соглашения по закупке 30-50 миллионов баррелей нефти у Венесуэлы.
Напомним
США захватили танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после того, как захватили еще один танкер, также связанный с этой южноамериканской страной.
Танкер под санкциями, который находится под российским флагом, изначально известный как "Белла 1", а теперь "Маринера", который сейчас находится под контролем США, подтвердило Европейское командование США.
Другое судно было захвачено в Карибском море.