Эксклюзив
16:27 • 3734 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 6858 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 7468 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 12197 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 17250 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 23516 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 23132 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23901 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18364 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17294 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США разработали трехэтапный план для Венесуэлы - Рубио

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о трехэтапном плане для Венесуэлы, включающем стабилизацию, восстановление и переходный период.

США разработали трехэтапный план для Венесуэлы - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США есть трехэтапный план для Венесуэлы, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По словам Рубио, план начнется со стабилизации Венесуэлы, контроля за ее восстановлением и, наконец, переходного периода.

Он также сказал, что США находятся в процессе выполнения соглашения по закупке 30-50 миллионов баррелей нефти у Венесуэлы.

Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом07.01.26, 19:29 • 668 просмотров

Напомним

США захватили танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, после того, как захватили еще один танкер, также связанный с этой южноамериканской страной.

Танкер под санкциями, который находится под российским флагом, изначально известный как "Белла 1", а теперь "Маринера", который сейчас находится под контролем США, подтвердило Европейское командование США.

Другое судно было захвачено в Карибском море.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Марко Рубио
Венесуэла
Соединённые Штаты