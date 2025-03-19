США призупиняють деякі зусилля з протидії російському саботажу - Reuters

Декілька агентств у сфері національної безпеки США призупинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російським диверсіям, дезінформації та кібератакам, таким чином послаблюючи тиск на москву, на тлі того, як адміністрація Дональда Трампа намагається сприяти припиненню війни росії проти України, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого року колишній президент США Джо Байден наказав своїй команді з національної безпеки створити робочі групи для моніторингу для протидії діяльності російських спецслужб. Це відбувалося на тлі попереджень розвідки США про те, що росія розгортає тіньову війну проти західних країн.

План очолювався президентською Радою національної безпеки (NSC) і включав щонайменше сім агенцій національної безпеки, які співпрацювали з європейськими союзниками, щоб протидіяти змовам, спрямованим проти Європи та Сполучених Штатів.

Перед інавгурацією президента Дональда Трампа офіційні особи Байдена закликали продовжувати моніторинг російської кампанії гібридної війни, повідомили колишні чиновники США.

Після вступу Трампа на посаду 20 січня більша частина роботи зайшла у глухий кут, повідомили 11 нинішніх і колишніх чиновників.

Reuters зазначає, що неможливо визначити, чи президент наказав адміністрації припинити всю свою роботу з моніторингу та боротьби з російською кампанією, чи агентства все ще працюють над наймом додаткового персоналу, чи вони ухвалюють власні політичні рішення незалежно від Білого дому.

Деякі офіційні особи, які беруть участь у робочих групах, висловили занепокоєння тим, що адміністрація Трампа не приділяє пріоритетності цьому питанню, попри попередження розвідки. Ця зміна сталася після згортання інших орієнтованих на росію проектів, запущених адміністрацією Байдена. Зокрема, ідеться про розслідування з боку ФБР фактів втручання росії у вибори в США.

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Пауза в міжвідомчих зусиллях по протидії російським диверсіям сталася, коли Трамп змінив політику США щодо України та Європи. Він викликав побоювання серед деяких нинішніх і колишніх американських і європейських чиновників, що Україна може бути змушена піти на вигідне для росії перемир’я.

Останніми тижнями Трамп робив заяви та політичні кроки, які виглядали на користь росії, що викликало критику як з боку демократів, так і деяких республіканців. Але президент стверджував, що конфлікт в Україні може перерости у Третю світову війну і що покращення відносин з росією є стратегічним інтересом Америки.

Деякі аналітики заявили Reuters, що скорочення роботи з протидії тактиці гібридної війни москви виявилося б небезпечним для США.

Доповнення

Також стало відомо, що Трамп не обговорював із російським диктатором володимиром путіним питання припинення надання допомоги Україні.

Коментуючи повідомлення російських ЗМІ про те, що під час розмови путін вимагав негайного припинення допомоги США Україні для досягнення багатоетапної мирної угоди, глава Білого дому зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

18 березня Трамп та путін мали телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією джерела CNN, розмова Трампа і путіна пройшла "дуже добре".