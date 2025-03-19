США приостанавливают некоторые усилия по противодействию российскому саботажу - Reuters

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16267 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29908 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65353 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214563 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123069 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392241 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311101 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213830 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244276 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255147 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23223 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45868 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132369 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15226 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14544 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132452 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214560 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392239 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254524 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311099 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3328 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14600 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45936 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72177 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57262 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

США приостанавливают некоторые усилия по противодействию российскому саботажу - Reuters

Киев • УНН

 • 15509 просмотра

Администрация Трампа приостановила усилия США по противодействию гибридной войне рф, ослабив давление на Москву. Это вызывает опасения относительно поддержки Украины и изменения политики США.

США приостанавливают некоторые усилия по противодействию российскому саботажу - Reuters

Несколько агентств в сфере национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам, таким образом ослабляя давление на москву, на фоне того, как администрация Дональда Трампа пытается способствовать прекращению войны россии против Украины, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом году бывший президент США Джо Байден приказал своей команде по национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга для противодействия деятельности российских спецслужб. Это происходило на фоне предупреждений разведки США о том, что россия разворачивает теневую войну против западных стран.

План возглавлялся президентским Советом национальной безопасности (NSC) и включал не менее семи агентств национальной безопасности, которые сотрудничали с европейскими союзниками, чтобы противодействовать заговорам, направленным против Европы и Соединенных Штатов.

Перед инаугурацией президента Дональда Трампа официальные лица Байдена призвали продолжать мониторинг российской кампании гибридной войны, сообщили бывшие чиновники США.

После вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы зашла в тупик, сообщили 11 нынешних и бывших чиновников.

Reuters отмечает, что невозможно определить, приказал ли президент администрации прекратить всю свою работу по мониторингу и борьбе с российской кампанией, или агентства все еще работают над наймом дополнительного персонала, или они принимают собственные политические решения независимо от Белого дома.

Некоторые официальные лица, участвующие в рабочих группах, выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа не уделяет приоритетности этому вопросу, несмотря на предупреждения разведки. Эта перемена произошла после свертывания других ориентированных на россию проектов, запущенных администрацией Байдена. В частности, речь идет о расследовании со стороны ФБР фактов вмешательства россии в выборы в США.

США могут отказаться от контроля над войсками НАТО в Европе - СМИ19.03.25, 10:00 • 11857 просмотров

Пауза в межведомственных усилиях по противодействию российским диверсиям произошла, когда Трамп изменил политику США в отношении Украины и Европы. Он вызвал опасения среди некоторых нынешних и бывших американских и европейских чиновников, что Украина может быть вынуждена пойти на выгодное для россии перемирие.

В последние недели Трамп делал заявления и политические шаги, которые выглядели в пользу россии, что вызвало критику как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев. Но президент утверждал, что конфликт в Украине может перерасти в Третью мировую войну и что улучшение отношений с россией является стратегическим интересом Америки.

Некоторые аналитики заявили Reuters, что сокращение работы по противодействию тактике гибридной войны москвы оказалось бы опасным для США.

Дополнение

Также стало известно, что Трамп не обсуждал с российским диктатором владимиром путиным вопрос прекращения оказания помощи Украине.

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что во время разговора путин потребовал немедленного прекращения помощи США Украине для достижения многоэтапной мирной сделки, глава Белого дома отметил, что эта информация не соответствует действительности.

18 марта Трамп и путин провели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
NATO
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91