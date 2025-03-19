США приостанавливают некоторые усилия по противодействию российскому саботажу - Reuters

Несколько агентств в сфере национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам, таким образом ослабляя давление на москву, на фоне того, как администрация Дональда Трампа пытается способствовать прекращению войны россии против Украины, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом году бывший президент США Джо Байден приказал своей команде по национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга для противодействия деятельности российских спецслужб. Это происходило на фоне предупреждений разведки США о том, что россия разворачивает теневую войну против западных стран.

План возглавлялся президентским Советом национальной безопасности (NSC) и включал не менее семи агентств национальной безопасности, которые сотрудничали с европейскими союзниками, чтобы противодействовать заговорам, направленным против Европы и Соединенных Штатов.

Перед инаугурацией президента Дональда Трампа официальные лица Байдена призвали продолжать мониторинг российской кампании гибридной войны, сообщили бывшие чиновники США.

После вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы зашла в тупик, сообщили 11 нынешних и бывших чиновников.

Reuters отмечает, что невозможно определить, приказал ли президент администрации прекратить всю свою работу по мониторингу и борьбе с российской кампанией, или агентства все еще работают над наймом дополнительного персонала, или они принимают собственные политические решения независимо от Белого дома.

Некоторые официальные лица, участвующие в рабочих группах, выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа не уделяет приоритетности этому вопросу, несмотря на предупреждения разведки. Эта перемена произошла после свертывания других ориентированных на россию проектов, запущенных администрацией Байдена. В частности, речь идет о расследовании со стороны ФБР фактов вмешательства россии в выборы в США.

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Пауза в межведомственных усилиях по противодействию российским диверсиям произошла, когда Трамп изменил политику США в отношении Украины и Европы. Он вызвал опасения среди некоторых нынешних и бывших американских и европейских чиновников, что Украина может быть вынуждена пойти на выгодное для россии перемирие.

В последние недели Трамп делал заявления и политические шаги, которые выглядели в пользу россии, что вызвало критику как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев. Но президент утверждал, что конфликт в Украине может перерасти в Третью мировую войну и что улучшение отношений с россией является стратегическим интересом Америки.

Некоторые аналитики заявили Reuters, что сокращение работы по противодействию тактике гибридной войны москвы оказалось бы опасным для США.

Дополнение

Также стало известно, что Трамп не обсуждал с российским диктатором владимиром путиным вопрос прекращения оказания помощи Украине.

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что во время разговора путин потребовал немедленного прекращения помощи США Украине для достижения многоэтапной мирной сделки, глава Белого дома отметил, что эта информация не соответствует действительности.

18 марта Трамп и путин провели телефонный разговор, который длился более полутора часов. По информации источника CNN, разговор Трампа и путина прошел "очень хорошо".