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США призначає тимчасового повіреного в справах у посольстві в Пекіні - Reuters

Київ • УНН

 • 11932 перегляди

Держдеп США призначить Анні Ву тимчасовим повіреним у справах у Пекіні, поки Сенат не затвердить Девіда Перд'ю послом. Це відбувається на тлі напружених відносин між США та Китаєм.

США призначає тимчасового повіреного в справах у посольстві в Пекіні - Reuters

Державний департамент США заявив, що призначить високопоставленого дипломата для нагляду за його посольством у Пекіні та консульствами в Китаї, що налічує 1300 осіб, у той час як обраний Вашингтоном посаду посла Девід Перд’ю очікує на підтвердження Сенату, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Анні Ву, поточний керівник політичного відділу в Американському інституті в Тайбеї (AIT), де-факто посольстві Вашингтона на Тайвані, стане тимчасово повіреним у справах у посольстві США, повідомив Reuters речник Держдепартаменту ввечері в четвер.

"Анні Ву виконуватиме обов’язки тимчасового повіреного в посольстві США в Пекіні. Вона очолить місію в Китаї до прибуття затвердженого Сенатом посла", - сказав речник.

Reuters не вдалося встановити, коли Ву займе цю посаду. Її призначення відбувається в нестабільний час для відносин між США та Китаєм, на тлі того, як президент США Дональд Трамп погрожує ескалацією торговельної війни з Пекіном після подвоєння мит на китайський імпорт цього місяця через потік прекурсорів фентанілу з Китаю в країну.

Доповнення

Заступник глави місії Сара Беран, досвідчений кадровий державний службовець, яка відповідала за Китай у Раді національної безпеки (NSC) при адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, керувала посольством після того, як колишній посол США в Китаї Ніколас Бернс пішов у січні зі зміною президента США.

Колишній сенатор Девід Перд'ю був номінований Трампом у грудні на посаду представника США в Китаї. Трамп підкреслив великий діловий досвід Пердью в Азії як перевагу в управлінні при поточній напрузі у відносинах.

Перд’ю, республіканець із Джорджії, який працював у Сенаті з 2015 по 2021 роки, раніше жив у Гонконзі протягом 40 років кар’єри керівника бізнесу.

Демократи скаржилися, що у своїй бізнес-кар’єрі він покладався на аутсорсинг американських виробничих робочих місць в Азію, і цю практику Трамп пообіцяв припинити.

Члени Сенату США можуть вирішити пришвидшити висування кандидатури на посаду посла, але іноді процес може затягуватися через політичні причини. Дата слухання щодо підтвердження Перд'ю не призначена.

Згідно з даними на сайті посольства та консульств США в Китаї, у комплексі посольства в Пекіні працює понад 1300 американських і місцевих співробітників, які представляють майже 50 різних федеральних агентств США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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