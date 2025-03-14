США назначает временного поверенного в делах в посольстве в Пекине - Reuters

Государственный департамент США заявил, что назначит высокопоставленного дипломата для надзора за его посольством в Пекине и консульствами в Китае, насчитывающим 1300 человек, в то время как избранный Вашингтоном на должность посла Дэвид Пердью ожидает утверждения Сената, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Анни Ву, текущий руководитель политического отдела в Американском институте в Тайбэе (AIT), де-факто посольстве Вашингтона на Тайване, станет временно поверенным в делах в посольстве США, сообщил Reuters представитель Госдепартамента вечером в четверг.

"Анни Ву будет исполнять обязанности временного поверенного в посольстве США в Пекине. Она возглавит миссию в Китае до прибытия утвержденного Сенатом посла", - сказал представитель.

Reuters не удалось установить, когда Ву займет эту должность. Ее назначение происходит в нестабильное время для отношений между США и Китаем, на фоне того, как президент США Дональд Трамп угрожает эскалацией торговой войны с Пекином после удвоения пошлин на китайский импорт в этом месяце из-за потока прекурсоров фентанила из Китая в страну.

Дополнение

Заместитель главы миссии Сара Беран, опытный кадровый государственный служащий, которая отвечала за Китай в Совете национальной безопасности (NSC) при администрации бывшего президента США Джо Байдена, руководила посольством после того, как бывший посол США в Китае Николас Бернс ушел в январе со сменой президента США.

Бывший сенатор Дэвид Пердью был номинирован Трампом в декабре на должность представителя США в Китае. Трамп подчеркнул большой деловой опыт Пердью в Азии как преимущество в управлении при текущем напряжении в отношениях.

Пердью, республиканец из Джорджии, который работал в Сенате с 2015 по 2021 годы, ранее жил в Гонконге в течение 40 лет карьеры руководителя бизнеса.

Демократы жаловались, что в своей бизнес-карьере он полагался на аутсорсинг американских производственных рабочих мест в Азию, и эту практику Трамп пообещал прекратить.

Члены Сената США могут решить ускорить выдвижение кандидатуры на должность посла, но иногда процесс может затягиваться по политическим причинам. Дата слушания по подтверждению Пердью не назначена.

Согласно данным на сайте посольства и консульств США в Китае, в комплексе посольства в Пекине работает более 1300 американских и местных сотрудников, представляющих почти 50 различных федеральных агентств США.