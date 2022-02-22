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США працюватиме з Німеччиною, щоб не дати “Північному потоку-2” розпочати роботу - Байден

США працюватиме з Німеччиною, щоб не дати “Північному потоку-2” розпочати роботу - Байден

Київ • УНН

 • 103387 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. США буде працювати з Німеччиною, щоб не дати "Північному потоку - 2" розпочати роботу. Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення у вівторок, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Через дії Росії ми працюємо з Німеччиною, щоб гарантувати, що „Північний потік-2" не зрушиться вперед", — сказав Байден.

Деталі

За його словами, поки Росія обмірковує свій наступний крок, США також підготували свій наступний крок.

Росія заплатить ще більшу ціну, якщо продовжить свою агресію, включаючи додаткові санкції, додав президент США.

Що передувало

Сьогодні Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

За даними ЗМІ, після цього німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".

Доповнення

Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський" Газпром", був завершений у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року ніякого рішення не буде прийнято.

На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує Російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну і Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

Так, Європа бореться з енергетичною кризою, в результаті якої ціни на газ і електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік - 2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.

Глава МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

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