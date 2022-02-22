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Шольц останавливает российский "Северный поток-2"

Шольц останавливает российский "Северный поток-2"

Киев • УНН

 • 257286 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставок российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемых "Л/ДНР". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого цитируют немецкие СМИ, пишет УНН.

Детали

"Шольц останавливает путинский трубопровод", - пишет немецкий таблоид Bild.

"На фоне эскалации российско-украинского конфликта правительство Германии останавливает процесс согласования российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" до дальнейшего сообщения", - отмечает издание.

Как указано, Шольц дал понять: сертификация прекращена, поэтому "Северный поток-2" не может заработать.

Канцлер Германии объявил во вторник, что процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" будет прекращен после того, как Кремль отдал приказ о введении войск на Восток Украины, заявив, что "ситуация принципиально изменилась".

Шольц сказал, что обратился в Министерство экономики ФРГ с просьбой отозвать имеющийся отчет об анализе безопасности поставок в Федеральном сетевом агентстве. "Это может показаться техническим, но это необходимый административный шаг, чтобы газопровод не мог быть сертифицирован сейчас. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию", — подчеркнул Шольц, которого цитирует Berliner Zeitung.

Ответственный департамент Минэкономики ФРГ проведет новую оценку безопасности поставок, учитывая "что изменилось за последние несколько дней", сказал канцлер. "На этом этапе сейчас важно, кроме первых санкций, предотвратить дальнейшую эскалацию, а значит, еще одну катастрофу. На это и направлены все наши дипломатические усилия", - отметил Шольц.

Дополнение

Газопровод “Северный поток-2”, которым руководит российский “Газпром”, был завершен в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения не будет принято.

На то, что трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году в разгаре.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток - 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

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