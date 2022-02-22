Шольц зупиняє російський "Північний потік-2"

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"Шольц зупиняє путінський трубопровід", - пише німецький таблоїд Bild.

"На тлі ескалації російсько-українського конфлікту уряд Німеччини зупиняє процес погодження російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" до подальшого повідомлення", - зазначає видання.

Як вказано, Шольц дав зрозуміти: сертифікація припинена, тому "Північний потік-2" не може запрацювати.

Канцлер Німеччини оголосив у вівторок, що процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2" буде припинено після того, як Кремль віддав наказ про введення військ на Схід України, заявивши, що "ситуація принципово змінилася".

Шольц сказав, що звернувся до Міністерства економіки ФРН з проханням відкликати наявний звіт про аналіз безпеки постачання у Федеральному мережевому агентстві. "Це може здатися технічним, але це необхідний адміністративний крок, щоб газопровід не міг бути сертифікований зараз. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути введено в експлуатацію", — підкреслив Шольц, якого цитує Berliner Zeitung.

Відповідальний департамент Мінекономіки ФРН проведе нову оцінку безпеки постачання, враховуючи "що змінилося за останні кілька днів", сказав канцлер. "На цьому етапі зараз важливо, окрім перших санкцій, запобігти подальшій ескалації, а отже, ще одній катастрофі. На це і спрямовані всі наші дипломатичні зусилля", - зазначив Шольц.

Доповнення

Газопровід “Північний потік-2”, яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що у першій половині 2022 року жодного рішення не буде ухвалено.

На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія “Газпром”, німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п’яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

Так, Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік у розпалі.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік - 2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.