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США будет работать с Германией, чтоб не дать “Северному потоку-2” заработать - Байден

Киев • УНН

 • 103381 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. США будет работать с Германией, чтоб не дать “Северному потоку — 2” заработать. Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Из-за действий России мы работаем с Германией, чтобы гарантировать, что „Северный поток-2“ не сдвинется вперед”, — сказал Байден.

Детали

По его словам, пока Россия обдумывает свой следующий шаг, США также подготовили свой следующий шаг.

Россия заплатит еще большую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции, добавил президент США.

Что предшествовало

Сегодня Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.

По данным СМИ, после этого немецкое министерство энергетики приостановило процесс сертификации “Северного потока-2”.

Дополнение

Газопровод “Северный поток-2”, которым руководит российский “Газпром”, был завершен в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения не будет принято.

На то, что трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток — 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.

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