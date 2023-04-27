США посилять покарання мігрантів за незаконний перетин кордону в рамках реформи

ukru
12:29 • 38158 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 138186 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 123496 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 127999 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 189984 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 438705 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 336111 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355119 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312261 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224913 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 128595 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 141080 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 111895 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 90369 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 60384 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 138084 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 189904 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 461517 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 599595 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 627292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 717 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 60384 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 111895 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 141080 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 227482 перегляди
Актуальне
США посилять покарання мігрантів за незаконний перетин кордону в рамках реформи

США посилять покарання мігрантів за незаконний перетин кордону в рамках реформи

Київ • УНН

 • 411456 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сполучені Штати переглянули свою політику щодо мігрантів, посиливши покарання за незаконний в'їзд, очікуючи на різке збільшення кількості прибулих, оскільки наступного місяця закінчується термін дії правил епохи Covid. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Про заходи було оголошено перед скасуванням 11 травня надзвичайних розпоряджень, які колишній президент Дональд Трамп, переконаний противник імміграції, використав для закриття кордону під час пандемії Covid-19 та відправлення мігрантів до Мексики.

Адміністрація Байдена, яка обіцяла більш гуманний підхід, але спочатку зберегла більшу частину прикордонної політики Трампа, заявила, що суворо слідкуватиме за дотриманням законів проти несанкціонованого в'їзду.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас визнав, що Сполучені Штати очікують зростання кількості несанкціонованих перетинів кордону після зняття обмежень, пов'язаних із Covid, і звинуватив у цьому «пропаганду контрабандистів».

«Дозвольте мені зробити ясність. Наш кордон не відкритий і не буде відкритий після 11 травня», - заявив Майоркас на пресконференції.

Майоркас попередив про «швидке і негайне» повернення мігрантів, які намагатимуться в'їхати незаконно, із забороною на повторний в'їзд не менше п'яти років та потенційним кримінальним переслідуванням за неодноразові спроби перетину кордону.

«Коли люди мають безпечні та впорядковані шляхи для прибуття до Сполучених Штатів, і вони стикаються з наслідками за невиконання цієї вимоги», - додав Майоркас.

Майоркас сказав, що США також відмовлять у в'їзді будь-кому, хто намагається незаконно проникнути морем, після того, як його відомство стривожилося з приводу зростання кількості небезпечних поїздок гаїтян і кубинців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США готуються до збільшення кількості перетинів кордону мігрантами після зняття прикордонних обмежень

Додамо

Сполучені Штати стали свідками напливу мігрантів з Гватемали, Гондурасу та Сальвадора, які рятуються від насильства, бідності та неврожаїв, посилених зміною клімату, а також гаїтян, які рятуються від заворушень та краху державного контролю.

Венесуела також стала свідком втечі мільйонів людей після того, як економіка багатою нафтою країни впала за президента Ніколаса Мадуро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50