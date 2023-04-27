США посилять покарання мігрантів за незаконний перетин кордону в рамках реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сполучені Штати переглянули свою політику щодо мігрантів, посиливши покарання за незаконний в'їзд, очікуючи на різке збільшення кількості прибулих, оскільки наступного місяця закінчується термін дії правил епохи Covid. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Про заходи було оголошено перед скасуванням 11 травня надзвичайних розпоряджень, які колишній президент Дональд Трамп, переконаний противник імміграції, використав для закриття кордону під час пандемії Covid-19 та відправлення мігрантів до Мексики.
Адміністрація Байдена, яка обіцяла більш гуманний підхід, але спочатку зберегла більшу частину прикордонної політики Трампа, заявила, що суворо слідкуватиме за дотриманням законів проти несанкціонованого в'їзду.
Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас визнав, що Сполучені Штати очікують зростання кількості несанкціонованих перетинів кордону після зняття обмежень, пов'язаних із Covid, і звинуватив у цьому «пропаганду контрабандистів».
«Дозвольте мені зробити ясність. Наш кордон не відкритий і не буде відкритий після 11 травня», - заявив Майоркас на пресконференції.
Майоркас попередив про «швидке і негайне» повернення мігрантів, які намагатимуться в'їхати незаконно, із забороною на повторний в'їзд не менше п'яти років та потенційним кримінальним переслідуванням за неодноразові спроби перетину кордону.
«Коли люди мають безпечні та впорядковані шляхи для прибуття до Сполучених Штатів, і вони стикаються з наслідками за невиконання цієї вимоги», - додав Майоркас.
Майоркас сказав, що США також відмовлять у в'їзді будь-кому, хто намагається незаконно проникнути морем, після того, як його відомство стривожилося з приводу зростання кількості небезпечних поїздок гаїтян і кубинців.
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Сполучені Штати стали свідками напливу мігрантів з Гватемали, Гондурасу та Сальвадора, які рятуються від насильства, бідності та неврожаїв, посилених зміною клімату, а також гаїтян, які рятуються від заворушень та краху державного контролю.
Венесуела також стала свідком втечі мільйонів людей після того, як економіка багатою нафтою країни впала за президента Ніколаса Мадуро.