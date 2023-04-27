США ужесточат наказание мигрантов за незаконное пересечение границы в рамках реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соединенные Штаты пересмотрели свою политику в отношении мигрантов, ужесточив наказание за незаконный въезд, ожидая резкого увеличения количества прибывших, поскольку в следующем месяце истекает срок действия правил эпохи Covid. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
О мерах было объявлено перед отменой 11 мая чрезвычайных распоряжений, которые бывший президент Дональд Трамп, убежденный противник иммиграции, использовал для закрытия границы во время пандемии Covid-19 и отправки мигрантов в Мексику.
Администрация Байдена, которая обещала более гуманный подход, но сначала сохранила большую часть пограничной политики Трампа, заявила, что будет строго следить за соблюдением законов против несанкционированного въезда.
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас признал, что Соединенные Штаты ожидают роста числа несанкционированных пересечений границы после снятия ограничений, связанных с Covid, и обвинил в этом «пропаганду контрабандистов».
«Позвольте мне внести ясность. Наша граница не открыта и не будет открыта после 11 мая», - заявил Майоркас на пресс-конференции.
Майоркас предупредил о «скором и немедленном» возвращении мигрантов, которые будут пытаться въехать незаконно, с запретом на повторный въезд не менее пяти лет и потенциальным уголовным преследованием за неоднократные попытки пересечения границы.
«Когда у людей есть безопасные и упорядоченные пути для прибытия в Соединенные Штаты, и они сталкиваются с последствиями за невыполнение этого требования», - добавил Майоркас.
Майоркас сказал, что США также откажут во въезде любому, кто пытается незаконно проникнуть по морю, после того, как его ведомство встревожилось по поводу роста количества опасных поездок гаитян и кубинцев.
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Добавим
Соединенные Штаты стали свидетелями наплыва мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, спасающихся от насилия, бедности и неурожаев, усугубляемых изменением климата, а также гаитян, спасающихся от беспорядков и краха государственного контроля.
Венесуэла также стала свидетелем бегства миллионов людей после того, как экономика богатой нефтью страны рухнула при президенте Николасе Мадуро.