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США готуються до збільшення кількості перетинів кордону мігрантами після зняття прикордонних обмежень

США готуються до збільшення кількості перетинів кордону мігрантами після зняття прикордонних обмежень

Київ • УНН

 • 352305 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У США готуються до збільшення кількості перетинів кордону мігрантами після зняття прикордонних обмежень. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію можливого прибуття ще десятків тисяч мігрантів на кордон США та Мексики після очікуваного завершення обмежень, пов’язаних із COVID-19 наступного місяця. 

Очікується, що адміністрація оголосить про нові заходи, що включатимуть збільшення кількості латиноамериканців, допущених в рамках американської програми розселення біженців, вже цього тижня.

Офіційні особи США також розширюють можливості для утримання мігрантів на кордоні, одночасно впроваджуючи швидші перевірки щодо надання притулку.

Інші кроки, ймовірно, включатимуть угоди з регіональними урядами, спрямовані на стримування міграції та збільшення допомоги мігрантам, які вже знаходяться в країні.

Байден з початку свого президентства боровся з рекордною кількістю мігрантів, затриманих при перетині кордону США та Мексики, і поступово посилив свій підхід до правозастосування. Республіканці розкритикували Байдена за відмову від жорсткої політики, яку відстоює колишній президент США Дональд Трамп.

Однак, адміністрація Байдена ще не відновила прийом біженців, урізаного при Трампі. Так, Байден виділив 15 000 місць для біженців у Латинській Америці та Карибському басейні у 2023 фінансовому році, який розпочався 1 жовтня 2022 року, але станом на 31 березня прийняв лише близько 2300 осіб.

Нагадаємо

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