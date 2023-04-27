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Актуальное
США готовятся к увеличению количества пересечений границы мигрантами после снятия пограничных ограничений

США готовятся к увеличению количества пересечений границы мигрантами после снятия пограничных ограничений

Киев • УНН

 • 352304 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В США готовятся к увеличению количества пересечений границы мигрантами после снятия пограничных ограничений. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает стратегию возможного прибытия еще десятков тысяч мигрантов на границу США и Мексики после ожидаемого завершения ограничений, связанных с COVID-19 в следующем месяце. 

Ожидается, что администрация объявит о новых мерах, включающих увеличение количества латиноамериканцев, допущенных в рамках американской программы расселения беженцев, уже на этой неделе.

Официальные лица США также расширяют возможности для удержания мигрантов на границе, одновременно вводя более быстрые проверки на предмет предоставления убежища.

Другие шаги, вероятно, будут включать соглашения с региональными правительствами, направленные на сдерживание миграции и увеличение помощи мигрантам, которые уже находятся в стране.

Байден с начала своего президентства боролся с рекордным количеством мигрантов, задержанных при пересечении границы США и Мексики, и постепенно ужесточил свой подход к правоприменению. Республиканцы раскритиковали Байдена за отказ от жесткой политики, которую отстаивает бывший президент США Дональд Трамп.

Однако, администрация Байдена еще не возобновила прием беженцев, урезанного при Трампе. Так, Байден выделил 15 000 мест для беженцев в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2023 финансовом году, который начался 1 октября 2022 года, но по состоянию на 31 марта принял только около 2300 человек.

Напомним

Нидерланды обвинили Италию в жестоком обращении с мигрантами.

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