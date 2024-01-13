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США планують візит делегації конгресменів до Тайваню

Київ • УНН

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Американські конгресмени планують відвідати Тайвань після інавгурації новообраного президента Вільяма Лая, щоб підтвердити американо-тайванське партнерство.

Сполучені Штати планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента Вільяма Лая. Про це заявив речник палати представників США Майк Джонсон у соцмережі X, пише УНН

"Ми вітаємо Вільяма Лая з обранням на посаду наступного президента Тайваню і раді бачити, що демократія процвітає серед тайванського народу. Сполучені Штати прагнуть працювати з обраним президентом Лаєм і розвивати міцні партнерські відносини, які склалися в нас із президентом Цай", - заявив він.

Деталі

Спікер додав, що візит американської делегації може відбутися вже в травні цього року.

"Щоб підкреслити незмінну прихильність Конгресу безпеці та демократії, я попрошу голів відповідних комітетів Палати представників очолити делегацію в Тайбей після інавгурації Лая в травні", - заявив він.

Зазначається, що Джонсон висловив надію, що Сполучені Штати і Тайвань разом продовжать просувати принципи свободи, можливостей і безпеки для всіх волелюбних країн і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо

13 січня Віцепрезидент Тайваню Лай Цінде перемагає на виборах, набравши понад 40% голосів. Офіційні результати ще не оголошені.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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