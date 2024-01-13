США планують візит делегації конгресменів до Тайваню
Київ • УНН
Американські конгресмени планують відвідати Тайвань після інавгурації новообраного президента Вільяма Лая, щоб підтвердити американо-тайванське партнерство.
Сполучені Штати планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента Вільяма Лая. Про це заявив речник палати представників США Майк Джонсон у соцмережі X, пише УНН.
"Ми вітаємо Вільяма Лая з обранням на посаду наступного президента Тайваню і раді бачити, що демократія процвітає серед тайванського народу. Сполучені Штати прагнуть працювати з обраним президентом Лаєм і розвивати міцні партнерські відносини, які склалися в нас із президентом Цай", - заявив він.
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Спікер додав, що візит американської делегації може відбутися вже в травні цього року.
"Щоб підкреслити незмінну прихильність Конгресу безпеці та демократії, я попрошу голів відповідних комітетів Палати представників очолити делегацію в Тайбей після інавгурації Лая в травні", - заявив він.
Зазначається, що Джонсон висловив надію, що Сполучені Штати і Тайвань разом продовжать просувати принципи свободи, можливостей і безпеки для всіх волелюбних країн і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо
13 січня Віцепрезидент Тайваню Лай Цінде перемагає на виборах, набравши понад 40% голосів. Офіційні результати ще не оголошені.