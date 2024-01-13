США планируют визит делегации конгрессменов в Тайвань

Соединенные Штаты планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента Уильяма Лая. Об этом заявил представитель палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети X, пишет УНН.

"Мы поздравляем Уильяма Лая с избранием на пост следующего президента Тайваня и рады видеть, что демократия процветает среди тайваньского народа. Соединенные Штаты стремятся работать с избранным президентом Лаем и развивать прочные партнерские отношения, которые сложились у нас с президентом Цай", - заявил он.

Детали

Спикер добавил, что визит американской делегации может состояться уже в мае этого года.

"Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я попрошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэй после инаугурации Лая в мае", - заявил он.

Отмечается, что Джонсон выразил надежду, что Соединенные Штаты и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех свободолюбивых стран и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним,

13 января Вице-президент Тайваня Лай Цинде побеждает на выборах, набрав более 40% голосов. Официальные результаты еще не объявлены.