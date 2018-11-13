США після "виборів" в ОРДЛО нагадали Росії про санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки засудили псевдовибори, проведені 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, які вони назвали контрольованими Росією, і вказали, що продовжуватимуть застосовувати пов'язані з Україною санкції проти РФ доти, доки Москва повністю не виконає мінські угоди і не поверне Україні контроль над Кримом. Про це йдеться у заяві державного департаменту США, оприлюдненій напередодні, передає УНН.
"Сполучені Штати приєднуються до наших європейських союзників і партнерів, засуджуючи фіктивні "вибори" 11 листопада у контрольованій Росією східній Україні. Вчорашні (11 листопада - ред.) незаконні процеси були спробою Москви наділити законним статусом своїх донбаських маріонеток, так звані "Донецьку і Луганську народні республіки". Цим суб'єктам не місце у межах мінських угод або у конституційному уряді України, і їм слід покласти кінець разом з незаконними збройними формуваннями", - йдеться у заяві.
"Якщо Росія вважає, що незаконні "вибори" 11 листопада приведуть до міжнародної поваги її маріонеток, реакція міжнародної спільноти доводить, що вона помилялася. ОБСЄ відмовилася спостерігати за вчорашнім фарсом. Дії Росії були засуджені у столицях по обидві сторони Атлантики і на полях Ради безпеки ООН і ОБСЄ. Сполучені Штати і Європейський Союз одноголосно виступають проти вчорашнього порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Ми будемо продовжувати застосовувати пов'язані з Україною санкції проти Росії до тих пір, поки Москва повністю не виконає мінські угоди і не поверне Україні контроль над Кримом", - додали у держдепартаменті США.
Нагадаємо, 12 листопада на постраді ОБСЄ близько 40 країн засудили "вибори" в ОРДЛО.
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.
Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.