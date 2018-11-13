США після "виборів" в ОРДЛО нагадали Росії про санкції

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки засудили псевдовибори, проведені 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, які вони назвали контрольованими Росією, і вказали, що продовжуватимуть застосовувати пов'язані з Україною санкції проти РФ доти, доки Москва повністю не виконає мінські угоди і не поверне Україні контроль над Кримом. Про це йдеться у заяві державного департаменту США, оприлюдненій напередодні, передає УНН.