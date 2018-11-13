США после "выборов" в ОРДЛО напомнили России о санкциях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки осудили псевдовыборы, проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые они назвали контролируемыми Россией, и указали, что будут продолжать применять связанные с Украиной санкции против РФ, пока Москва полностью не выполнит минские договоренности и не вернет Украине контроль над Крымом. Об этом говорится в заявлении государственного департамента США, обнародованном накануне, передает УНН.
"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая фиктивные "выборы" 11 ноября в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашние (11 ноября - ред.) незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих донбасских марионеток, так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики". Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины, и им следует положить конец вместе с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в заявлении.
"Если Россия считает, что незаконные "выборы" 11 ноября приведут к международному уважению ее марионеток, реакция международного сообщества доказывает, что она ошибалась. ОБСЕ отказалась наблюдать за вчерашним фарсом. Действия России были осуждены в столицах по обе стороны Атлантики и на полях Совета безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский Союз единогласно выступают против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать применять связанные с Украины санкции против России до тех пор, пок Москва полностью не выполнит минские договоренности и не вернет Украине контроль над Крымом", - добавили в госдепартаменте США.
Напомним, 12 ноября на постсовете ОБСЕ около 40 стран осудили "выборы" в ОРДЛО.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.