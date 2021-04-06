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США підтримують Україну перед обличчям залякувань з боку Росії - Держдепартамент

США підтримують Україну перед обличчям залякувань з боку Росії - Держдепартамент

Київ • УНН

 • 10251 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Речник Державного Департаменту США Нед Прайс заявив про занепокоєння нещодавньою ескалацією російської агресії у cхідній Україні, в тому числі достовірною інформацією про рух російських військ на українських кордонах та в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Деталі

Речник Державного Департаменту США Нед Прайс нагадав, що минулого місяця через ескалацію агресії на сході України загинуло 4 українських солдатів та поранено ще 2 осіб українського персоналу.

Російські дестабілізуючі дії підривають прагнення деескалації, які були закріплені в угоді за посередництвом ОБСЄ у липні минулого року, додав Прайс.

Цитата

“Ми обговорюємо наше занепокоєння щодо цієї ескалації та порушення режиму припинення вогню та регіональне напруження з нашими союзниками по НАТО”, — сказав речник закордонного відомства. Також він наголосив, що США неодноразово заявляли — вони підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України – на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки.

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України. У політиці Сполучених Штатів щодо України зберігається двопартійна підтримка, переконана посол України у США Оксана Маркарова. 

Також вона повідомила, що Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.

Адміністрація США висловила занепокоєння у зв’язку з кампанією дезінформації, яку поширює Росія щодо пояснення причин для зосередження військ на кордоні з Україною.

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