Також вона повідомила, що Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.
США підтримують Україну перед обличчям залякувань з боку Росії - Держдепартамент
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Речник Державного Департаменту США Нед Прайс заявив про занепокоєння нещодавньою ескалацією російської агресії у cхідній Україні, в тому числі достовірною інформацією про рух російських військ на українських кордонах та в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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Речник Державного Департаменту США Нед Прайс нагадав, що минулого місяця через ескалацію агресії на сході України загинуло 4 українських солдатів та поранено ще 2 осіб українського персоналу.
Російські дестабілізуючі дії підривають прагнення деескалації, які були закріплені в угоді за посередництвом ОБСЄ у липні минулого року, додав Прайс.
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“Ми обговорюємо наше занепокоєння щодо цієї ескалації та порушення режиму припинення вогню та регіональне напруження з нашими союзниками по НАТО”, — сказав речник закордонного відомства. Також він наголосив, що США неодноразово заявляли — вони підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії.
Нагадаємо
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