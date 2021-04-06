Также она сообщила , что Украина и США вместе работают в противодействии российскому влиянию.
США поддерживают Украину перед лицом запугивания со стороны России - Госдепартамент
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Представитель Государственного Департамента США Нед Прайс заявил об обеспокоенности недавней эскалацией российской агрессии в Восточно Украины, в том числе достоверной информацией о движении российских войск на украинских границах и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
Детали
Представитель Государственного Департамента США Нед Прайс напомнил, что в прошлом месяце из-за эскалации агрессии на востоке Украины погибло 4 украинских солдат и ранено еще 2 человека украинского персонала.
Российские дестабилизирующие действия подрывают стремление деэскалации, которые были закреплены в соглашении посредством ОБСЕ в июле прошлого года, добавил Прайс.
Цитата
“Мы обсуждаем наше беспокойство по этому эскалации и нарушение режима прекращения огня и региональное напряжение с нашими союзниками по НАТО”, — сказал спикер иностранного ведомства. Также он подчеркнул, что США неоднократно заявляли — они поддерживают Украину перед лицом запугивания и агрессии со стороны России.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил , что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и масштабной за последние годы.
По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины. В политике Соединенных Штатов в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка , убеждена посол Украины в США Оксана Маркарова.
Администрация США выразила обеспокоенность в связи с кампанией дезинформации, которую распространяет Россия по объяснению причин для сосредоточения войск на границе с Украиной.