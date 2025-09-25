США і Канада підіймали винищувачі на перехоплення російських військових літаків біля Аляски
Київ • УНН
Командування NORAD 24 вересня перехопило два російські Ту-95 та два Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі, не загрожуючи США чи Канаді.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня перехопило два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Про це повідомила пресслужба NORAD, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями NORAD, напередодні там виявили та відстежили два російські літаки Ту-95 і два літаки Су-35, що діяли в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски.
NORAD відреагувало, направивши літак E-3, чотири літаки F-16 і чотири літаки-заправники KC-135 для ідентифікації та перехоплення
У командуванні сказали, що російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади.
"Така діяльність рф в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про можливість збиття російських винищувачів, які порушують повітряний простір НАТО. Цю позицію підтримують президент США Дональд Трамп та президент Чехії Пето Павел.
