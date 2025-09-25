США и Канада поднимали истребители на перехват российских военных самолетов у Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 сентября перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщила пресс-служба NORAD, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям NORAD, накануне там обнаружили и отследили два российских самолета Ту-95 и два самолета Су-35, действовавших в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски.

NORAD отреагировало, направив самолет E-3, четыре самолета F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135 для идентификации и перехвата - говорится в сообщении.

В командовании сказали, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Такая деятельность РФ в идентификационной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности сбития российских истребителей, нарушающих воздушное пространство НАТО. Эту позицию поддерживают президент США Дональд Трамп и президент Чехии Петр Павел.

