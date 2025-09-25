США и Канада поднимали истребители на перехват российских военных самолетов у Аляски

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 10145 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 31472 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 26442 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 52138 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 52832 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 72662 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 54598 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46929 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42485 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72763 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
37%
759мм
Популярные новости
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 49591 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 38215 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 22162 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 35762 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 20267 просмотра
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 10532 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 17561 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 31472 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 20366 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 35857 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Петер Сийярто
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 11476 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 22248 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 59282 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 117642 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 76004 просмотра
Актуальное
FAB-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

США и Канада поднимали истребители на перехват российских военных самолетов у Аляски

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Командование NORAD 24 сентября перехватило два российских Ту-95 и два Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не угрожая США или Канаде.

США и Канада поднимали истребители на перехват российских военных самолетов у Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 сентября перехватило два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщила пресс-служба NORAD, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям NORAD, накануне там обнаружили и отследили два российских самолета Ту-95 и два самолета Су-35, действовавших в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски.

NORAD отреагировало, направив самолет E-3, четыре самолета F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135 для идентификации и перехвата

- говорится в сообщении.

В командовании сказали, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Такая деятельность РФ в идентификационной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности сбития российских истребителей, нарушающих воздушное пространство НАТО. Эту позицию поддерживают президент США Дональд Трамп и президент Чехии Петр Павел.

Российский истребитель пролетел над фрегатом Германии в Балтийском море - Писториус сообщил о новой провокации РФ25.09.25, 00:43 • 4010 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Ту-95
Аляска
Канада
Соединённые Штаты
F-16 Fighting Falcon