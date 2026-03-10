$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 8004 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 13522 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 12559 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 19991 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 24064 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 36515 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 47181 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51829 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84098 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53576 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
США не розкрили Україні деталей розмови Трампа з путіним – Зеленський

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Україна не отримувала від США офіційних подробиць переговорів Трампа з путіним. Зеленський підтвердив готовність до обговорення припинення вогню.

США не розкрили Україні деталей розмови Трампа з путіним – Зеленський

Україна поки що не отримувала детальної інформації від американської сторони щодо змісту телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером володимиром путіним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, певні сигнали щодо переговорів можуть надходити через розвідку, однак офіційно США не передавали Києву подробиць цієї розмови.

Додаткової інформації у мене немає. Особисто про що вони говорили, знаю трішки деталей від розвідки, але поки що не буду про це говорити 

– зазначив Зеленський.

Він також прокоментував інформацію, що під час розмови Трамп нібито заявив путіну про прагнення до швидкого припинення вогню.

Президент наголосив, що Україна й раніше підтримувала таку ідею.

Що стосується спочатку припинення вогню – ви знаєте, ми завжди підтримували таку позицію 

– сказав Зеленський.

При цьому Глава держави підкреслив, що українська сторона перебуває у постійному контакті з американськими партнерами, однак деталі переговорів між Вашингтоном і москвою наразі не розкриваються.

З американцями ми щодня на зв’язку, на контакті. Але деталей своєї розмови з росіянами вони поки що не говорили 

- додав Зеленський.

Нагадаємо, що заплановані переговори щодо завершення війни в Україні, які мали відбутися цього тижня у Туреччині, були перенесені на наступний.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. Як повідомив росЗМІ помічник російського диктатора юрій ушаков, йшлося про Іран та Україну.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Київ