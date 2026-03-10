США не розкрили Україні деталей розмови Трампа з путіним – Зеленський

Україна поки що не отримувала детальної інформації від американської сторони щодо змісту телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером володимиром путіним. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, певні сигнали щодо переговорів можуть надходити через розвідку, однак офіційно США не передавали Києву подробиць цієї розмови.

Додаткової інформації у мене немає. Особисто про що вони говорили, знаю трішки деталей від розвідки, але поки що не буду про це говорити – зазначив Зеленський.

Він також прокоментував інформацію, що під час розмови Трамп нібито заявив путіну про прагнення до швидкого припинення вогню.

Президент наголосив, що Україна й раніше підтримувала таку ідею.

Що стосується спочатку припинення вогню – ви знаєте, ми завжди підтримували таку позицію – сказав Зеленський.

При цьому Глава держави підкреслив, що українська сторона перебуває у постійному контакті з американськими партнерами, однак деталі переговорів між Вашингтоном і москвою наразі не розкриваються.

З американцями ми щодня на зв’язку, на контакті. Але деталей своєї розмови з росіянами вони поки що не говорили - додав Зеленський.

Нагадаємо, що заплановані переговори щодо завершення війни в Україні, які мали відбутися цього тижня у Туреччині, були перенесені на наступний.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. Як повідомив росЗМІ помічник російського диктатора юрій ушаков, йшлося про Іран та Україну.