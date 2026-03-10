США не раскрыли Украине деталей разговора Трампа с путиным – Зеленский

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
15:44 • 6744 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 12388 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 12121 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 19572 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 23707 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 35999 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 46738 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 51779 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84055 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53548 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
52%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo10 марта, 08:42 • 31494 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко10 марта, 09:07 • 28687 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 18446 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto12:51 • 8974 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 11327 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 4126 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 6752 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 12395 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 36001 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 46740 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Турция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 1406 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 11475 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 18596 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 27752 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 35167 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136

США не раскрыли Украине деталей разговора Трампа с путиным – Зеленский

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Украина не получала от США официальных подробностей переговоров Трампа с путиным. Зеленский подтвердил готовность к обсуждению прекращения огня.

США не раскрыли Украине деталей разговора Трампа с путиным – Зеленский

Украина пока не получала подробной информации от американской стороны о содержании телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером владимиром путиным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, определенные сигналы относительно переговоров могут поступать через разведку, однако официально США не передавали Киеву подробностей этого разговора.

Дополнительной информации у меня нет. Лично о чем они говорили, знаю немного деталей от разведки, но пока не буду об этом говорить 

– отметил Зеленский.

Он также прокомментировал информацию, что во время разговора Трамп якобы заявил путину о стремлении к быстрому прекращению огня.

Президент подчеркнул, что Украина и раньше поддерживала такую идею.

Что касается сначала прекращения огня – вы знаете, мы всегда поддерживали такую позицию 

– сказал Зеленский.

При этом Глава государства подчеркнул, что украинская сторона находится в постоянном контакте с американскими партнерами, однако детали переговоров между Вашингтоном и москвой пока не раскрываются.

С американцами мы ежедневно на связи, на контакте. Но деталей своего разговора с россиянами они пока не говорили 

- добавил Зеленский.

Напомним, что запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, были перенесены на следующую.

Напомним

Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Как сообщил росСМИ помощник российского диктатора юрий ушаков, речь шла об Иране и Украине.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Киев