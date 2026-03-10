США не раскрыли Украине деталей разговора Трампа с путиным – Зеленский
Киев • УНН
Украина не получала от США официальных подробностей переговоров Трампа с путиным. Зеленский подтвердил готовность к обсуждению прекращения огня.
Украина пока не получала подробной информации от американской стороны о содержании телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером владимиром путиным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, определенные сигналы относительно переговоров могут поступать через разведку, однако официально США не передавали Киеву подробностей этого разговора.
Дополнительной информации у меня нет. Лично о чем они говорили, знаю немного деталей от разведки, но пока не буду об этом говорить
Он также прокомментировал информацию, что во время разговора Трамп якобы заявил путину о стремлении к быстрому прекращению огня.
Президент подчеркнул, что Украина и раньше поддерживала такую идею.
Что касается сначала прекращения огня – вы знаете, мы всегда поддерживали такую позицию
При этом Глава государства подчеркнул, что украинская сторона находится в постоянном контакте с американскими партнерами, однако детали переговоров между Вашингтоном и москвой пока не раскрываются.
С американцами мы ежедневно на связи, на контакте. Но деталей своего разговора с россиянами они пока не говорили
Напомним, что запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, были перенесены на следующую.
Напомним
Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Как сообщил росСМИ помощник российского диктатора юрий ушаков, речь шла об Иране и Украине.