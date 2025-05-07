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США намагаються відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови між рф та Україною - Венс

Київ • УНН

 • 5404 перегляди

Віцепрезидент США Венс заявив, що Штати намагаються сприяти мирним переговорам між Україною та рф. Він додав, що обидві сторони мають припинити бойові дії.

США намагаються відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови між рф та Україною - Венс

Америка намагається, наскільки це можливо, відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови мід рф та Україною. Обидві сторони навіть не ведуть конструктивних переговорів про те, що їм потрібно для припинення війни. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

На нашу думку, абсурдно, що ця війна триває так довго, і обидві сторони навіть не ведуть конструктивних переговорів про те, що їм потрібно для припинення конфлікту. І я думаю, що, знаєте, одна з речей, у якій президент Трамп завжди був дуже добрим, і він отримав багато критики, несправедливої ​​критики, на мою думку, як з боку американської, так і з боку деяких європейських ЗМІ, це те, що я б назвав стратегічним реалізмом або стратегічним розумінням

- заявив Венс.

Венс наголосив, що не обов'язково погоджуватися з російським виправданням війни.

Звичайно, і я, і президент критикували повномасштабне вторгнення, але потрібно спробувати зрозуміти, що інша сторона хоче зробити, щоб покласти край конфлікту. І я думаю, що президент Трамп дуже свідомо прагнув змусити росіян сказати: "Ось що ми хотіли б, щоб покласти край конфлікту". І знову ж таки, не обов'язково з цим погоджуватися

- зауважив Венс.

Віцепрезидент США наголосив, що росія "просить забагато" для припинення війни з Україною.

Венс наголосив, що очевидно, росіяни та українці ще не досягли мети, бо бойові дії все ще тривають.

Ми намагаємося, наскільки це можливо, відігравати конструктивну роль у просуванні мирної розмови. Я повторю те, що президент Трамп говорив багато разів, коли, на мою думку, це варто повторити, і це наша сильна позиція, що продовження цього конфлікту погане для нас. Це погано для Європи. Це погано для росії, і це погано для України…Ми вважаємо, що якщо тут переможе холоднокровність, ми зможемо довести цю справу до міцного миру, який буде економічно вигідним як для українців, так і для росіян, і, що найважливіше, зупинить знищення людських життів

- заявив Венс.

Венс заявив, що між позиціями України та рф щодо припинення війни - "дуже велика прірва"01.05.25, 17:26 • 14579 переглядiв

Окрім того, Венс заявив, що Трамп справжній гуманіст.

"Він просто хоче, щоб убивства припинилися, і це буде й надалі політикою Америки. Але, очевидно, як ви всі бачили, ми орієнтуватимемося на цю політику і реагуватимемо, коли сторони приноситимуть нам свої претензії", - сказав віцепрезидент.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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