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США пытаются играть конструктивную роль в продвижении мирного разговора между рф и Украиной - Венс

Киев • УНН

 • 3484 просмотра

Вице-президент США Венс заявил, что Штаты пытаются содействовать мирным переговорам между Украиной и рф. Он добавил, что обе стороны должны прекратить боевые действия.

США пытаются играть конструктивную роль в продвижении мирного разговора между рф и Украиной - Венс

Америка пытается, насколько это возможно, играть конструктивную роль в продвижении мирного разговора между рф и Украиной. Обе стороны даже не ведут конструктивных переговоров о том, что им нужно для прекращения войны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

По нашему мнению, абсурдно, что эта война длится так долго, и обе стороны даже не ведут конструктивных переговоров о том, что им нужно для прекращения конфликта. И я думаю, что, знаете, одна из вещей, в которой президент Трамп всегда был очень хорош, и он получил много критики, несправедливой критики, по моему мнению, как со стороны американских, так и со стороны некоторых европейских СМИ, это то, что я бы назвал стратегическим реализмом или стратегическим пониманием

- заявил Венс.

Венс подчеркнул, что не обязательно соглашаться с российским оправданием войны.

Конечно, и я, и президент критиковали полномасштабное вторжение, но нужно попытаться понять, что другая сторона хочет сделать, чтобы положить конец конфликту. И я думаю, что президент Трамп очень сознательно стремился заставить россиян сказать: "Вот что мы хотели бы, чтобы положить конец конфликту". И опять же, не обязательно с этим соглашаться

- заметил Венс.

Вице-президент США подчеркнул, что россия "просит слишком много" для прекращения войны с Украиной.

Венс подчеркнул, что очевидно, россияне и украинцы еще не достигли цели, потому что боевые действия все еще продолжаются.

Мы пытаемся, насколько это возможно, играть конструктивную роль в продвижении мирного разговора. Я повторю то, что президент Трамп говорил много раз, когда, по моему мнению, это стоит повторить, и это наша сильная позиция, что продолжение этого конфликта плохо для нас. Это плохо для Европы. Это плохо для россии, и это плохо для Украины…Мы считаем, что если здесь победит хладнокровие, мы сможем довести это дело до прочного мира, который будет экономически выгодным как для украинцев, так и для россиян, и, что самое важное, остановит уничтожение человеческих жизней

- заявил Венс.

Венс заявил, что между позициями Украины и рф относительно прекращения войны - "очень большая пропасть"01.05.25, 17:26 • 14570 просмотров

Кроме того, Венс заявил, что Трамп настоящий гуманист.

"Он просто хочет, чтобы убийства прекратились, и это будет и в дальнейшем политикой Америки. Но, очевидно, как вы все видели, мы будем ориентироваться на эту политику и реагировать, когда стороны будут приносить нам свои претензии", - сказал вице-президент.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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