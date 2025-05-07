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Венс заявив, що рф занадто багато вимагає для припинення війни з Україною

Київ • УНН

 • 1670 перегляди

Джей Ді Венс заявив, що рф висуває завищені вимоги для припинення війни. США прагнуть, щоб Україна та росія погодилися на переговори.

Венс заявив, що рф занадто багато вимагає для припинення війни з Україною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росія "просить забагато" для припинення війни з Україною. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН з посиланням на Politico.

Виступаючи на Мюнхенській конференції у Вашингтоні, Венс сказав, що США зосереджуються на довгостроковому врегулюванні, оскільки росія відхилила заклик США до 30-денного припинення вогню. москва заявила, що така тимчасова пауза не відповідає її стратегічним інтересам, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися.

Але Венс наголосив, що росії, ймовірно, доведеться піти на поступки.

росіяни мають певний набір вимог, певний набір поступок, щоб покласти край конфлікту. Ми вважаємо, що вони просять дуже багато 

- сказав Венс.

Віцепрезидент США заявив, що наступним кроком буде змусити Україну та росію погодитись на переговори один з одним.

Ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці насправді домовилися про деякі основні принципи, щоб сісти і поговорити один з одним. Це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити 

- сказав він.

Наразі риторика США щодо України максимально продуктивна та конструктивна – Подоляк06.05.25, 21:55 • 6054 перегляди

Доповнення

2 травня повідомлялося, що Джей Ді Венс заявив в черговому інтерв'ю, що війна в Україні "не закінчиться найближчим часом".

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог повідомляв, що запропоноване російським диктатором володимиром путіним триденне перемир'я є абсурдом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
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