Вэнс заявил, что рф слишком много требует для прекращения войны с Украиной

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что россия "просит слишком много" для прекращения войны с Украиной. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Politico.

Выступая на Мюнхенской конференции в Вашингтоне, Венс сказал, что США сосредотачиваются на долгосрочном урегулировании, поскольку россия отклонила призыв США к 30-дневному прекращению огня. москва заявила, что такая временная пауза не отвечает ее стратегическим интересам, поскольку это позволит Украине перегруппироваться.

Но Венс подчеркнул, что россии, вероятно, придется пойти на уступки.

россияне имеют определенный набор требований, определенный набор уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они просят слишком много

Вице-президент США заявил, что следующим шагом будет заставить Украину и россию согласиться на переговоры друг с другом.

Мы хотели бы, чтобы и россияне, и украинцы действительно договорились о некоторых основных принципах, чтобы сесть и поговорить друг с другом. Это следующий большой шаг, который мы хотели бы сделать