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Вэнс заявил, что рф слишком много требует для прекращения войны с Украиной

Киев • УНН

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Джей Ди Венс заявил, что рф выдвигает завышенные требования для прекращения войны. США стремятся, чтобы Украина и россия согласились на переговоры.

Вэнс заявил, что рф слишком много требует для прекращения войны с Украиной

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что россия "просит слишком много" для прекращения войны с Украиной. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Politico.

Выступая на Мюнхенской конференции в Вашингтоне, Венс сказал, что США сосредотачиваются на долгосрочном урегулировании, поскольку россия отклонила призыв США к 30-дневному прекращению огня. москва заявила, что такая временная пауза не отвечает ее стратегическим интересам, поскольку это позволит Украине перегруппироваться.

Но Венс подчеркнул, что россии, вероятно, придется пойти на уступки.

россияне имеют определенный набор требований, определенный набор уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они просят слишком много 

- сказал Венс.

Вице-президент США заявил, что следующим шагом будет заставить Украину и россию согласиться на переговоры друг с другом.

Мы хотели бы, чтобы и россияне, и украинцы действительно договорились о некоторых основных принципах, чтобы сесть и поговорить друг с другом. Это следующий большой шаг, который мы хотели бы сделать 

- сказал он.

Сейчас риторика США в отношении Украины максимально продуктивна и конструктивна – Подоляк06.05.25, 21:55 • 6054 просмотра

Дополнение

2 мая сообщалось, что Джей Ди Венс заявил в очередном интервью, что война в Украине "не закончится в ближайшее время".

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог сообщал, что предложенное российским диктатором владимиром путиным трехдневное перемирие является абсурдом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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