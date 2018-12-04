США хочуть активнішої ролі Європи у відповіді на агресію РФ проти України

КИЇВ. 4 грудня. УНН. США і далі нарощуватимуть вимоги до Москви про повернення затриманих у районі Керченської протоки українських суден та громадян, але хочуть бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему безпеки, що недалеко від кордону Німеччини. Про це заявив представник американської делегації на чолі з держсекретарем США Майком Помпео у дорозі до Брюсселя на зустріч голів МЗС країн-членів НАТО, передає УНН з посиланням на Голос Америки.