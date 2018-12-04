США хочуть активнішої ролі Європи у відповіді на агресію РФ проти України

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. США і далі нарощуватимуть вимоги до Москви про повернення затриманих у районі Керченської протоки українських суден та громадян, але хочуть бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему безпеки, що недалеко від кордону Німеччини. Про це заявив представник американської делегації на чолі з держсекретарем США Майком Помпео у дорозі до Брюсселя на зустріч голів МЗС країн-членів НАТО, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

“Ми плануємо на цій міністерській зустрічі працювати з союзниками над шляхом до просування у справі цих екіпажів і кораблів”, - сказав представник делегації США.

Американський посадовець наголосив, що у Вашингтоні керченський інцидент вважають російською агресією проти України, і закликав європейських союзників виявити лідерство у ситуації, яку американський посадовець назвав “проблемою у власному обійсті Європи”.

“Ми хочемо бачити, як європейські союзники беруть на себе більшу відповідальність за проблему безпеки, що лише за 200 миль від кордону Німеччини, і ми будемо з ними на кожному кроці”, - пояснив американський представник, вказавши на безпековий, гуманітарний та правовий вимір проблеми, пов’язаний з міжнародними правилами мореплавства.

“Акт агресії в Керченській протоці позначив однозначну ескалацію з боку росіян, бо вони вперше відкрито використовували свої сили і робили це беззастережно”, - додав представник державного департаменту у відповіді на запитання журналістів.

Президент Трамп раніше назвав дії Росії причиною скасування переговорів з російським президентом Путіним, що планувалися у межах минулого саміту країн G20 в Аргентині.

Міністри закордонних справ 29 країн НАТО зібралися 4 грудня у Брюсселі для обговорення відповіді Альянсу на морський конфлікт Росії з Україною та для узгодження позицій стосовно долі американсько-радянської угоди про обмеження ракетних арсеналів. ​Москва досі відмовляється виконувати міжнародні вимоги про звільнення трьох українських військових суден і понад двадцяти моряків, захоплених Росією 25 листопада біля Керченської протоки.

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