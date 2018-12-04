США хотят более активной роли Европы в ответе на агрессию РФ против Украины

КИЕВ. 4 декабря. УНН. США и дальше будут наращивать требования к Москве о возвращении задержанных в районе Керченского пролива украинских судов и граждан, но хотят видеть, как европейские союзники берут на себя большую ответственность за проблему безопасности, что недалеко от границы Германии. Об этом заявил представитель американской делегации во главе с госсекретарем США Майком Помпео на пути в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов НАТО, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.