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США хотят более активной роли Европы в ответе на агрессию РФ против Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. США и дальше будут наращивать требования к Москве о возвращении задержанных в районе Керченского пролива украинских судов и граждан, но хотят видеть, как европейские союзники берут на себя большую ответственность за проблему безопасности, что недалеко от границы Германии. Об этом заявил представитель американской делегации во главе с госсекретарем США Майком Помпео на пути в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов НАТО, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы планируем на этой министерской встрече работать с союзниками над путем продвижения по делу этих экипажей и кораблей", - сказал представитель делегации США.

Американский чиновник подчеркнул, что в Вашингтоне керченский инцидент считают российской агрессией против Украины, и призвал европейских союзников проявить лидерство в ситуации, которую американский чиновник назвал "проблемой в собственном дворе Европы".

"Мы хотим видеть, как европейские союзники берут на себя большую ответственность за проблему безопасности, только в 200 милях от границы Германии, и мы будем с ними на каждом шагу", - пояснил американский представитель, указав на безопасное, гуманитарное и правовое измерение проблемы, связанные с международными правилами мореплавания.

"Акт агрессии в Керченском проливе обозначил однозначнуюй эскалацию со стороны россиян, так как они впервые открыто использовали свои силы и делали это безоговорочно", - добавил представитель государственного департамента в ответе на вопрос журналистов.

Президент Трамп ранее назвал действия России причиной отмены переговоров с российским президентом Путиным, которые планировались в рамках прошедшего саммита стран G20 в Аргентине.

Министры иностранных дел 29 стран НАТО собрались 4 декабря в Брюсселе для обсуждения ответа Альянса на морской конфликт России с Украиной и для согласования позиций относительно судьбы американо-советского соглашения об ограничении ракетных арсеналов. Москва до сих пор отказывается выполнять международные требования об освобождении трех украинских военных судов и более двадцати моряков, захваченных Россией 25 ноября у Керченского пролива.

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