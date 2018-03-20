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Справа "податкових майданчиків Клименка" в цифрах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про завершення досудового розслідування у кримінальному провадження про так звані “податкові майданчики Клименка”, пише УНН.

Головний військовий прокурор також опублікував інформацію про основні відомості цієї справи.
Розслідування тривало 9 місяців та 18 днів (з моменту затримання підозрюваних 24.05.17 до повідомлення про завершення досудового розслідування 14.03.18).

Кримінальне провадження містить декілька сотень томів.

У провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 52 особи, з них 25 перебувають у розшуку.

Захист підозрюваних забезпечує 96 адвокатів.

Розслідування провадження здійснюють 6 слідчих та 34 прокурори Головної військової прокуратури. При цьому протягом червня-липня 2017 року прокурори щомісяця брали участь у більше 400 судових засіданнях.

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Загальна сума встановлених слідством збитків склала понад 104 млрд грн.

Загальна сума внесених підозрюваним застав — 74 млн грн.

Під час слідства укладено 2 угоди про визнання підозрюваними винуватості, якими за угодами зі слідством та рішенням суду відшкодовано збитків на суму 26 млн грн.

З метою відшкодування збитків завданих державі слідством та судом арештовано майно підозрюваних на суму 6,9 млрд грн, у тому числі: 40 будинків, 117 квартир, 95 земельних ділянок, 137 нежитлових приміщень, 162 авто, 1000 вагонів, корпоративні права номінальною вартістю близько 400 млн грн, 194 рахунки.

Під час обшуків вилучено грошові кошти підозрюваних в сумі 4,4 млн доларів США; 9,8 млн грн; 7,2 тис. євро, арештовано грошові кошти на рахунках в сумі 5 млн дол. США.

Всім 52 підозрюваним оголошено підозру за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2. ст.364, ч. 3 ст.209 ККУ.

“Слідством ГВП завдяки співпраці з ДЗЕ НП МВС... у законний спосіб зібрано багаточисельні докази існування та функціонування ЗО під керівництвом підозрюваного Клименка”, — йдеться у документі.

Раніше УНН повідомляв, що О.Клименка підозрюють зокрема у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Військовою прокуратурою встановлено, що протягом 2013-2017 років лише за рахунок експлуатації і використання, надання в оренду, іншої господарської діяльності вагонів він отримав через підлеглих і довірених осіб компанії “Юнісон” прибуток у сумі орієнтовно 400 млн грн.

Також нагадаємо, у рамках розслідування кримінального провадження щодо так званих “схем Клименка” були затримані десятки екс-чиновників різних рівнів з податкової служби.

 

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