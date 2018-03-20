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Дело "налоговых площадок Клименко" в цифрах

Дело "налоговых площадок Клименко" в цифрах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве о так называемых "налоговых площадкf[ Клименко", пишет УНН.

Главный военный прокурор также опубликовал информацию об основных сведениях этого дела.

Расследование длилось 9 месяцев и 18 дней (с момента задержания подозреваемых 24.05.17 сообщению о завершении досудебного расследования 14.03.18).

Уголовное производство содержит несколько сотен томов.

В производстве к уголовной ответственности привлечены 52 человека, из них 25 находятся в розыске.

Защиту подозреваемых обеспечивает 96 адвокатов.

Расследование производства осуществляют 6 следователей и 34 прокурора Главной военной прокуратуры. При этом в течение июня-июля 2017 прокуроры ежемесячно участвовали в более 400 судебных заседаниях.

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Общая сумма установленных следствием ущерба составила более 104 млрд грн.

Общая сумма внесенных подозреваемым залогов - 74 млн грн.

Во время следствия заключен 2 соглашения о признании подозреваемыми виновности, которыми по сделкам со следствием и решениям суда возмещен ущерб на сумму 26 млн грн.

С целью возмещения убытков, нанесенных государству следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд грн, в том числе 40 домов, 117 квартир, 95 земельных участков, 137 нежилых помещений, 162 авто, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью около 400 млн грн, 194 счета.

Во время обысков изъяты денежные средства подозреваемых в сумме 4,4 млн долларов США; 9,8 млн грн; 7,2 тыс. евро; арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долл. США.

Всем 52 подозреваемым объявлено подозрение по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2. 364, ч. 3 ст.209 УК.

"Следствием ГВС благодаря сотрудничеству с ДЗЭ НП МВД ... законно собрано многочисленные доказательства существования и функционирования ЗО под руководством подозреваемого Клименко", - говорится в документе.

Ранее УНН сообщал, что А.Клименко подозревают в частности в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах. Военной прокуратурой установлено, что в течение 2013-2017 годов только за счет эксплуатации и использования, сдачи в аренду, другой хозяйственной деятельности вагонов он получил от подчиненных и доверенных лиц компании "Юнисон" прибыль в сумме ориентировочно 400 млн грн.

Также напомним, в рамках расследования уголовного производства в отношении так называемых "схем Клименко" были задержаны десятки экс-чиновников различных уровней из налоговой службы.

 

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