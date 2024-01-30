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Справа Князєва: суд подовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду, але зменшив заставу – САП

Справа Князєва: суд подовжив запобіжний захід ексголові Верховного суду, але зменшив заставу – САП

Київ • УНН

 • 30735 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву до 29 березня, але зменшив розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву суд продовжив запобіжний захід до 29 березня, але зменшив заставу застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі САП, передає УНН.

Ще на два місяці продовжено дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду 30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду. Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

– йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що строк дії запобіжного заходу – до 29.03.2024.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків, та випущено з під варти.

Нагадаємо

21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 27 млн грн до 20 млн грн. Проте суд залишив Князєва під вартою до 2 лютого.

Трохи згодом 26 грудня суддя ВАКС за клопотанням сторони обвинувачення обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. 

Справа Князєва-Жеваго: про розвиток подій, хабар та фігурантів16.05.23, 18:33 • 349840 переглядiв

Контекст

В травні Національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря.  

Відомо, що Велика Палата Верховного Суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених у 2002 році.  

Цьому рішенню сприяла неправомірна вигода Князєва розміром в 2,7 млн доларів. Під час отримання частини хабара ексголову Верховного Суду було викрито "на гарячому".

Незрозуміло, чому судді ВС, у яких в рамках справи Князєва знайшли "мічені купюри", досі без підозр - Transparency International Україна30.01.24, 10:56 • 138953 перегляди

Додатково

13 жовтня голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно ексочільника Верховного Суду про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП.

Екс-голову суду Всеволода Князєва визнали винним за матеріалами НАЗК та оштрафували на 2 550 грн; подарунок на 906 600 грн. було конфісковано.

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