Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП

Бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву суд продлил меру пресечения до 29 марта, но уменьшил залог залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает УНН.

Еще на два месяца продлено действие меры пресечения экс-главе Верховного Суда 30 января 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда. Вместе с тем, суд уменьшил указанному подозреваемому размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что срок действия меры пресечения - до 29.03.2024.

В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей, и выпущен из-под стражи.

Напомним

21 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву с 27 млн грн до 20 млн грн. Однако суд оставил Князева под стражей до 2 февраля.

Чуть позже 26 декабря судья ВАКС по ходатайству стороны обвинения ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Дело Князева-Жеваго: о развитии событий, взятке и фигурантах

Контекст

В мае Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки.

Известно, что Большая Палата Верховного Суда рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных в 2002 году.

Этому решению способствовала неправомерная выгода Князева размером в 2,7 млн долларов. Во время получения части взятки экс-глава Верховного Суда был разоблачен "с поличным".

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Дополнительно

13 октября глава НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении экс-главы Верховного Суда об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП.

Экс-главу суда Всеволода Князева признали виновным по материалам НАПК и оштрафовали на 2 550 грн; подарок на 906 600 грн. был конфискован.