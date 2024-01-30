Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
  •  122292 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  145429 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  158815 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  149068 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142717 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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Новости по теме

Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП

Суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву до 29 марта, но уменьшил размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

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Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП

Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ

По данным Telegram-канала, на территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор, причиной могло стать короткое замыкание.

Новости Мира •   •  12850 просмотра
Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ

Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации

Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.

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Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации

В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано

В Полтаве слышали взрывы. По данным ОВА, было громко в области, попаданий не зафиксировано.

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В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано

Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета

Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета и потребность Украины в финансовой поддержке со стороны ЕС.

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По словам главы Харьковской областной военной администрации, россияне обстреляли ракетами "Искандер-М" населенный пункт Малоданиловка в Харьковской области.

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Российская армия обстреливает город Херсон с временно оккупированного ею левого берега, взрывы слышны в разных частях города.

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Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков

Зеленский: Украина наращивает производство дронов и боеприпасов, одновременно разрабатывая новое оружие

Украина увеличивает производство беспилотников и боеприпасов, а также разрабатывает новые образцы вооружений, чтобы укрепить свою оборону от полномасштабного вторжения России.

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Детенизация эскпорта в Одесской области: в Нибулоне говорят, что было трудно, но теперь даже выгодно

В августе 2023 года глава Одесской областной военной администрации ввел новые правила, которые требуют от экспортеров зерна подтверждать происхождение товаров перед тем, как суда покинут Украину, для борьбы с теневым экспортом.

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Детенизация эскпорта в Одесской области: в Нибулоне говорят, что было трудно, но теперь даже выгодно