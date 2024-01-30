Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП
Суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву до 29 марта, но уменьшил размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Громкий взрыв с яркой вспышкой: в столице рф вспыхнула ТЭЦ
По данным Telegram-канала, на территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор, причиной могло стать короткое замыкание.
Кабмин подал в Раду обновленный законопроект о мобилизации
Кабинет Министров Украины повторно подал в парламент законопроект о внесении изменений относительно военной службы, мобилизации и воинского учета.
В Полтаве слышали взрывы: в ОВА говорят, что попаданий не зафиксировано
В Полтаве слышали взрывы. По данным ОВА, было громко в области, попаданий не зафиксировано.
Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета
Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета и потребность Украины в финансовой поддержке со стороны ЕС.
Харьковщина: россияне атаковали Малоданиловскую громаду, вероятно "Искандерами"
По словам главы Харьковской областной военной администрации, россияне обстреляли ракетами "Искандер-М" населенный пункт Малоданиловка в Харьковской области.
Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
Российская армия обстреливает город Херсон с временно оккупированного ею левого берега, взрывы слышны в разных частях города.
Каждая жизнь важна: в ГСЧС показали, как чрезвычайники спасли двух котиков
Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.
Зеленский: Украина наращивает производство дронов и боеприпасов, одновременно разрабатывая новое оружие
Украина увеличивает производство беспилотников и боеприпасов, а также разрабатывает новые образцы вооружений, чтобы укрепить свою оборону от полномасштабного вторжения России.
Детенизация эскпорта в Одесской области: в Нибулоне говорят, что было трудно, но теперь даже выгодно
В августе 2023 года глава Одесской областной военной администрации ввел новые правила, которые требуют от экспортеров зерна подтверждать происхождение товаров перед тем, как суда покинут Украину, для борьбы с теневым экспортом.