Справа Гандзюк: готуються документи для оголошення у розшук ключового фігуранта

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронні органи готують документи для оголошення у загальнонаціональний, а потім і міжнародний розшук громадянина Левіна, якому було повідомлено про підозру у справі про підготовку й організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це УНН стало відомо з власних джерел.