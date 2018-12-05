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Справа Гандзюк: готуються документи для оголошення у розшук ключового фігуранта

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронні органи готують документи для оголошення у загальнонаціональний, а потім і міжнародний розшук громадянина Левіна, якому було повідомлено про підозру у справі про підготовку й організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Справа Гандзюк: готуються документи для оголошення у розшук ключового фігуранта

"Готують документи, необхідні для оголошення у розшук спочатку загальнонаціональний, а потім і міжнародний (стосовно громадянина Левіна, підозрюваного у справі підготовки й організації нападу на Катерину Гандзюк – ред.)", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що було повідомлено про підозру раніше засудженому громадянину України Левіну, який був важливою фігурою підготовки й організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як розповів Луценко, Левін раніше був засуджений до 15 років позбавлення волі за організацію 15 убивств та розбійних нападів на території Херсонської області відносно водіїв на автомагістралях. Левін вийшов на волю завдяки "закону Савченко".

31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій. Однак, не пережила нападу. 4 листопада стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". У межах цього кримінального провадження було затримано п’ятьох осіб.

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