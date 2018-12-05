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Дело Гандзюк: готовятся документы для объявления в розыск ключевого фигуранта

Киев • УНН

 • 18617 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Правоохранительные органы готовят документы для объявления в общенациональный, а затем и международный розыск гражданина Левина, которому было сообщено о подозрении в деле о подготовке и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Дело Гандзюк: готовятся документы для объявления в розыск ключевого фигуранта

"Готовят документы, необходимые для объявления в розыск сначала общенациональный, а затем и международный (в отношении гражданина Левина, подозреваемого в деле подготовке и организации нападения на Екатерину Гандзюк - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Напомним, накануне Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что было сообщено о подозрении ранее осужденному гражданину Украины Левину, который был важной фигурой подготовки и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как рассказал Луценко, Левин ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию 15 убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области в отношении водителей на автомагистралях. Левин вышел на свободу благодаря "закону Савченко".

31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. Однако, не пережила нападения. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". В рамках этого уголовного производства были задержаны пять человек.

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