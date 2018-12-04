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Ключовому фігуранту у справі Гандзюк повідомлено про підозру - Луценко

Ключовому фігуранту у справі Гандзюк повідомлено про підозру - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру раніше засудженому громадянину України Левіну, який був важливою фігурою підготовки й організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко в Одесі, передає УНН.

"На сьогодні оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну, який відомий у кримінальному світі за прізвиськом "Москалм-молодший". Ця людина була засуджена разом з батьком, батько - пожиттєво. А його син Левін – до 15 років за організацію вбивств та розбійних нападів на території Херсонської області відносно водіїв на автомагістралях. Загальна кількість доведених убивств - 15 чоловік", - сказав він.

Він вийшов із в’язниці завдяки "закону Савченко".

"Він був важливим елементом підготовки та організації нападу на Катерину Гандзюк. Я би сказав, він був, за версією слідства, ключової фігурою в цьому злочині", - наголосив Луценко.

Проте, як розповів Генпрокурор, Левін покинув Україну у день перших затримань Національною поліцією. "Ми здійснимо всі заходи з тим, щоби затримати його за міжнародними дорученнями. Його відсутність не вплине на подальше слідство, яке близьке до юридичного доказу діяльності замовника", - наголосив він.

31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій. Однак, не пережила нападу. 4 листопада стало відомо про смерть активістки.

Луценко заявив, що замовники і організатори убивства Гандзюк встановлені.

Українські Національні Новини

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