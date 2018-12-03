Замовники і організатори убивства Гандзюк встановлені - Луценко

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Слідство визначило усе коло злочинців, які винні в смерті радника мера Херсона та громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив Генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.