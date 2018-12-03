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Замовники і організатори убивства Гандзюк встановлені - Луценко

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Слідство визначило усе коло злочинців, які винні в смерті радника мера Херсона та громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив Генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Луценко нагадав, що у справі про напад на Катерину Гандзюк було оголошено про підозру помічнику нардепа.

Слідчим відомі імена всіх причетних до смертельного нападу на громадську активістку з Херсону Катерину Гандзюк, додав він і пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом.

Генпрокурор заявив, що слідство схиляється до версії, що на Гандзюк могли скоїти напад через її боротьбу проти корупціонерів з числа місцевої влади.

Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк в СБУ.

Українські Національні Новини

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