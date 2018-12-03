Заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Следствие определило весь круг преступников, виновных в смерти советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
Луценко напомнил, что по делу о нападении на Екатерину Гандзюк было объявлено о подозрении помощнику нардепа.
Следователям известны имена всех причастных к смертельному нападению на общественную активистку из Херсона Екатерину Гандзюк, добавил он и пообещал обнародовать их в ближайшее время.
Генпрокурор заявил, что следствие склоняется к версии, что на Гандзюк могли совершить нападение из-за ее борьбы против коррупционеров из числа местной власти.
Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.
Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.
После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.