Ключевому фигуранту по делу Гандзюк сообщено о подозрении - Луценко

"На сегодня объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу "Москалм-младший". Этот человек был осужден вместе с отцом, отец - пожизненно. А его сын Левин - до 15 лет за организацию убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области в отношении водителей на автомагистралях. Общее количество доказанных убийств - 15 человек", - сказал он.

Он вышел из тюрьмы благодаря "закону Савченко".

"Он был важным элементом подготовки и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Я бы сказал, он был, по версии следствия, ключевой фигурой в этом преступлении", - подчеркнул Луценко.

Однако, как рассказал Генпрокурор, Левин покинул Украину в день первых задержаний Национальной полицией. "Мы проведем все мероприятия с тем, чтобы задержать его по международным поручениям. Его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика", - подчеркнул он.

31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. Однако, не пережила нападения. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

Луценко заявил, что заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены.